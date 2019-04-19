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Bolu'da seçimleri kaybeden Fatih Metin'e yeni görev

15 yıldır AK Parti'nin yönetiminde olan Bolu'yu CHP'ye kaybeden Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

AA & Ensonhaber | 19.04.2019 - 12:34..
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Bolu'da seçimleri kaybeden Fatih Metin'e yeni görev

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yönetimlerde tercihini yaptı.

Gelen sonuçlara göre; AK Parti 15 yıldır yönettiği Bolu'yu, CHP'ye kaybetti...

AK Parti'nin Bolu adayı ise Fatih Metin'di.

YENİLDİ, BAKAN YARDIMCISI OLDU

15 yıldır AK Parti yönetiminde olan ili kaybeden Fatih Metin, seçimlerin üzerinden 19 gün geçmesiyle yeni görevine atandı.

Metin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bolu'da seçimleri kaybeden Fatih Metin'e yeni görev

8 PUAN FARK VAR

Bolu seçimlerini kazanan isim, CHP'nin adayı Tanju Özcan oldu. Özcan, seçimi rakibinin 8 puan önünde tamamladı.

FATİH METİN KİMDİR?

Yeni görevine atanan Fatih Metin; İsmail ve Nehriban çiftinin çocuğu olarak 14 Ekim 1973'te Bolu'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve serbest avukat olarak çalıştı.

Bir dönem Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi.

2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30 Aralık 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'yu kaybeden Metin, 19 Nisan 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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