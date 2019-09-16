taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7287
Euro
6.3496
Altın
1508.08
Borsa
103071.8
Gram Altın
277.582
Bitcoin
59182.52

Bolu'da taksici ile kadın müşterisine saldırdı

Bir taksici ile tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti.

DHA | 16.09.2019 - 03:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bolu'da, kadın müşteri ile taksici arasında kavga meydana geldi....

Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı.

Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp dövdü.

Bolu'da taksici ile kadın müşterisine saldırdı

"BU AYNA NE OLACAK"

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, “Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?” dediği görüldü.

Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

37
Diyarbakır'da sinirlenen kişi evini yaktı

Diyarbakır'da sinirlenen kişi evini yaktı

8
Anastasiadis Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Anastasiadis Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

14
Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

2
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

0
Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

3
TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı

TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir