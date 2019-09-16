Bolu'da taksici ile kadın müşterisine saldırdı

Bolu'da, kadın müşteri ile taksici arasında kavga meydana geldi....

Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı.

Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp dövdü.

"BU AYNA NE OLACAK"

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, “Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?” dediği görüldü.

Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı VİDEO