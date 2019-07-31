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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda kamyon yandı

Seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev aldı.

İHA | 31.07.2019 - 02:21..
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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda Cankurtaran mevkiinde yangın meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Bulut idaresindeki 34 UJG 08 plakalı mukavva yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine kamyonun kasasında bulunan mukavvalar alev alev yanarak yola savruldu.

YARIM SAAT İÇERİSİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangın nedeniyle kısa süre trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda kamyon yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda kamyon yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda kamyon yandı

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