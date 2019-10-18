Bolu'da trafik kazasında 3 kişi öldü

Kamyon sürücüsü Sedat İnam, Bolu-Mudurnu karayolunda Mudurnu istikametine doğru gidiyordu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Sedat İnam, Gövem köyü mevkiinde, karşı yönden gelen İsmail Göktaş idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yol kenarına savruldu. Kamyon sürücüsü İnam’ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü İsmail Göktaş ile aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 1 erkek ile 1 kadın olay yerinde hayatın kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.