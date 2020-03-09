Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan hemşire tutuklandı

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
17 PAKET HALİNDE 864 GRAM UYUŞTURUCU
TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi.
HEMŞİRE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Özgür Çapa, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Özgür Çapa emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.