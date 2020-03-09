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Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan hemşire tutuklandı

Polis ekiplerince, bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram uyuşturucu bulunduran hemşire yakalandı.

İHA | 09.03.2020 - 11:32..
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Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan hemşire tutuklandı

17 PAKET HALİNDE 864 GRAM UYUŞTURUCU

TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan hemşire tutuklandı

HEMŞİRE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Özgür Çapa, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Özgür Çapa emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan hemşire tutuklandı

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