Bolu’da uyuşturucu silah ve kaçak içki operasyonu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Eskiçağa Köyü mevkiinde yol arama faaliyetleri kapsamında bir aracı durduran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yaptı.

Yapılan aramada 30 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesi Alaçam Mahallesi’nde bir evde kaçak ve bandrolsüz içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, evde yapılan aramalarda 5 adet viski, 6 adet votka ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Mengen İlçesi Kıyaslar Köyü’nde yaptıkları operasyonda ise, yol üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı.





