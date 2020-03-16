Bolu'da uyuşturucu taşıyan Suriye uyruklu şahıs yakalandı

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan şüpheli araca operasyon düzenledi.

Araç içinde yapılan aramalarda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram reçine esrar ele geçirilirken, uyuşturucu madde ile yakalanan Suriye uyruklu Khaled Alarbash, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Khaled Alarbash adliyeye sevk edilerek, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Khaled Alarbash, adliye sonrası cezaevine sevk edildi.