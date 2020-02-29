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Bolu'da uzaklaştırma kararı bulunan koca evi bastı

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., 3 çocuğunun annesini dövdükten sonra 2 çocuğunu alıp, kaçtı.

DHA | 29.02.2020 - 16:49..
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Bolu'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., eşi A.V.'nin biri kız, 3 çocuğuyla yaşadığı eve geldi. Zorla içeri giren koca, A.V.'yi darbetti.

YARDIM İSTEDİ

Kendini savunmaya çalışan kadın, cep telefonunda bulunan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulaması ile yardım istedi.

Cep telefonundaki tek tuşa basılarak devreye giren sistem ile kadının yaşadığı evin adres bilgileri, polise iletildi.

Bolu'da uzaklaştırma kararı bulunan koca evi bastı

2 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI

Çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Ancak koca, gelen polis araçlarını fark edip, yaşları küçük olan 2 erkek çocuğunu kaçırarak kayıplara karıştı.

Bolu'da uzaklaştırma kararı bulunan koca evi bastı

İKİ ÇOCUK VE BABALARI ARANIYOR

Eve gelen polis, şiddet gören anne ile beraberinde olan kızını hastaneye götürdü. A.V., daha sonra Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Anne, eşinden şikayetçi olurken, polis, 2 çocuğuyla kaçan İlhan V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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