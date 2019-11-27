Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.