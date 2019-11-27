taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7789
Euro
6.3586
Altın
1454.29
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.338
Bitcoin
43853.85

Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona bir otomobilin arkadan çarpması sonucu otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA | 27.11.2019 - 20:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bolu'da yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gül, Şehir Üniversitesi için Erdoğan'ı aradı

Gül, Şehir Üniversitesi için Erdoğan'ı aradı

140
ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

ABD'de ölen sahte peygamber Bursa'ya gömüldü

759
Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

Ali Babacan'ın diğer partilerden alacağı oy oranı

331
Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu

307
Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

Sosyal medyada dönen Haluk Bilginer esprisi

62
Aslı Aydıntaşbaş, Ali Babacan'ı gazlıyor

Aslı Aydıntaşbaş, Ali Babacan'ı gazlıyor

167
Erzurumlu Canısı'yı bıçaklayan saldırgan serbest kalabilir

Erzurumlu Canısı'yı bıçaklayan saldırgan serbest kalabilir

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir