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Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan yaşlı çift evlerinde izolasyon sağlıyor. Koronayı yenen yaşlı kadın, "Aklım hep eşimdeydi."dedi.

DHA |
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Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus(81) ve Sare Ulus(80) çifti, geçen ay İstanbul'da bulunan akrabalarını ziyaretten döndükten sonra yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YAŞLI ÇİFT KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanede 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Taburcu olduktan sonra köydeki evlerine yerleşen yaşlı çift, 15 gün karantinada kalacak.

Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

"GRİP ATLATIR GİBİ ATLATTIM"

Hastalıklarının çok sıkıntılı geçmediğini söyleyen Sare Ulus, "Hiç bilemedik. Birden ateşlendik.Bir gecenin içinde hastalandık. Ambulans geldi, bizi hastaneye götürdü. Hastanede yattık.Allah razı olsun. İlacımızı, serumumuzu verdiler. Bizim çok şiddetli geçmedi. 2 akşam bir sıkıntım oldu. Öksürük, olmadı. Nefes darlığı olmadı. Eşimin halini bilmiyorum. 3-4 gün ayrı yattık biz. Normal bir grip atlatır gibi geçti. 2 gece terledim. Terle birlikte o sıkıntı da gitti." dedi.

Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

"AKLIM HEP EŞİMDEYDİ"

Sare Ulus tedavi sürecinin ilk 4 gününde eşiyle ayrı kaldıklarını belirterek, "Eşimi çok merak ettim. Eşim ihtiyaçlarını göremiyor. Suyunu, hapını alıp, yutamıyor. Ekmeğini alamaz, yemeğini götüremez. Bunun üzüntüsünden zaten ben hasta oldum. Aklım hep eşimdeydi. Allah razı olsun ikimizi bir yere götürdüler. Mecbur kolumda serumlarla bunun ihtiyaçlarını gördüm. Allah yardım etti. Milletimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, Rabbim tez zamanda kurtarsın." dedi.

Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

"15 GÜN KİMSEYLE GÖRÜŞMEYİN DEDİLER"

Hastalığı İstanbul'da kaptıklarını belirten yaşlı kadın, "İstanbul'dan geldikten sonra fenalaştık. Hastaneden çıktıktan sonra da 15 gün kimseyle görüşmeyin. Dışarı çıkmayın dediler. Elimizden gelen bir şey yok. Allah tarafından alnımıza yazılmış. Allah herkesi bu hastalıkta muhafaza etsin. İnsanlar dışarıya çıkmasınlar. Önlemini almak lazım." dedi.

"EŞİM, BEN OLMAYINCA ŞUURUNU KAYBETTİ"

Hastanede eşiyle ayrı kaldıkları sürecin çok zor geçtiğini söyleyen Sare Ulus,"Eşimin yanında ben olmayınca 3 gün hafızası yerine gelmedi. Şuurunu kaybetti. Kendini bilmiyordu. Beni göremeyince öyle olmuş, 3-4 gün ayrı kaldığımız için. Ondan sonra aklı başına gelince "Sen gelmeseydin, ben şimdiye kadar ölecektim" dedi. Kaç yıldır evli olduğumuzu bilmiyorum. 60 yıl mıdır? Daha mı fazladır bilmiyorum." dedi.

Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

Bolu'da yaşlı çift koronavirüsü yendi

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