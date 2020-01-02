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Bolu'da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

Abant'a giden ve akam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için arazi araçları ile Sinekli Yaylasında Düzce’ye gelmek isteyen 4 kişilik Gözütok ailesi, saplandıkları kardan kurtarıldı.

İHA | 02.01.2020 - 08:06..
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Düzce’den, arazi tipi araçları ile Bolu’nun Abant Gölü’ne yeni yılın ilk gününde giden 4 kişilik aile Abant yolunda yaşanan trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce’ye ulaşmak istediler. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Gözütok ailesi kara saplandılar.

Bolu'da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

112 Acil servisine mahsur kaldıklarını bildirmeli üzerine Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerine kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası’na çıkarak 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı.

Bolu'da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

4x4 araçlarla çekilemeyen araç traktörlerle çekilerek karın içinden kurtarılarak Abant Gölüne indirildiler. Araçta bulunan Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok, Neslihan Gözütok’un sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

Bolu'da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

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