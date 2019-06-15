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Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 evde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası evler kullanılmaz hale geldi.

DHA | 15.06.2019 - 00:49..
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Bolu'da, akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kıbrıscık'a bağlı Taşlık Köyü Alpağut Mahallesi'ndeki bir ahşap eve yıldırım isabet etti.Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

2 EVDE YANGIN ÇIKTI

2 katlı ahşap evi bir anda alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki diğer eve de sıçradı. Evlerde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını gören köylüler durumu itfaiyeye haber verdi.Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

Olay yerine Kıbrıscık, Seben ve Bolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, evler ise kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı


Bolu'da yıldırım isabet eden 2 ev yandı

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