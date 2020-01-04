Bolu'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Bolu TEM yolunun Aşağı Kuzören Köyü mevkiinde, İstanbul istikametine giden Mesut Halil Çetin yönetimindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.

YAVAŞLAYAN YOLCU OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI

Arkasından gelen Hasan Çalışkan yönetimindeki 34 BK 6816 plakalı yolcu otobüsünün şoförü kazayı fark ederek, takla atan araca çarpmamak için yavaşladı. Yolcu otobüsüne arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Eren Sayan ve aynı araçta bulunan İsmail Şarlat ağır yaralandı. Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan hafif yaralı kurtulurken, otobüste bulunan yolcular ve sürücü kazada yara almadı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.

YOLDA TRAFİK NORMAL AKIŞINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yarım saat tamamen trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı