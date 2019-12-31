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Bölük komutanı FETÖ’den tutuklandı

Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 31.12.2019 - 13:40..
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Adıyaman'da, Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan Üsteğmen Sağlam, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan Sağlam’ın cep telefonunun incelenmesi amacıyla kriminale gönderildiği de öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma devam ediyor.

Bölük komutanı FETÖ’den tutuklandı


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