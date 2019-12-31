Bölük komutanı FETÖ’den tutuklandı

Adıyaman'da, Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, Kahta Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından evinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan Üsteğmen Sağlam, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kahta ilçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan tutuklanan Sağlam’ın cep telefonunun incelenmesi amacıyla kriminale gönderildiği de öğrenildi.
Konuyla alakalı soruşturma devam ediyor.