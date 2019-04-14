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Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

Irak, Suriye ve Afgan göçmenlerin 4 ayrı kurumdan para desteği aldığını söyleyen Tanju Özcan, "Yardımları uygun görmüyorum." dedi.

Haber Merkezi | 14.04.2019 - 09:10..
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Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu'dan belediye başkanı seçilen ve Kur'an-ı Kerim'i öptükten sonra görevine başlayan CHP'li Tanju Özcan'ın ilk icraatı, yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması için verdiği talimat olmuştu.

Mültecilere belediye kasasından yapılan yardımlara son veren Özcan, bir de olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.

Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

"OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM"

Özcan açıklamasında "Burada Iraklı, Suriyeli ve Afgan göçmenler var. 4 ayrı kurumdan para desteği alıyorlar; sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, belediyeler ve Kızılay. Bolu'da en şık onlar giyiniyor, en rahat onlar yaşıyorlar. Bu dört kurumun da birbirinden haberi yok. Yani biz belediye olarak hangi mültecinin hangi kurumdan yardım aldığını bilemiyoruz, onlar da bizimkileri bilemiyor. 'Belediyeden bu yardımları yapmayı ben uygun görmüyorum' dedim. Bununla ilgili de çok olumlu tepkiler alıyorum halktan." şeklinde konuştu.

CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti VİDEO

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