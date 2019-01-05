taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Bolvadin’de 2 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Afyonkarahisar'ın iki yıldır kar yağışı almayan ilçesi Boldavin'de yoğun kar yağışı ilçe halkını memnun etti.

İHA | 05.01.2019 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki yıl aradan sonra yağan yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı.

Kentte dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, kent merkezine iki yıl gibi uzun bir aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı.

"BEKLENEN RAHMETİ VERDİĞİ İÇİN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Bolvadin Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Uzuner, 2 aradan sonra kadim kent Bolvadin’de kar yağmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İlçemizde iki yıldır özlemle beklenen rahmet, bereket hepimizi sevindirdi ve özellikle çocukları mutlu etti. Rahmet ve bereketini eksik etmeyen Allah'a şükrediyorum” dedi.

Bolvadin’de 2 yıl sonra ilk kez kar yağdı

İLÇEDE 2 YILDIR YAĞIŞ YOKTU

Çarşı esnaflarından Turan Taktak ise "İlçemizde yaklaşık 2 senedir yağış göremiyorduk. Bu gün kar yağışı oldu. Allah arkasını getirsin inşallah, hepimiz kar yağışı nedeniyle çok sevinçliyiz" dedi.

Öte yandan hava sıcaklığının gündüz eksi 2 ile gece ise eksi 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla dört gün daha devam etmesi bekleniyor.

Bolvadin’de 2 yıl sonra ilk kez kar yağdı

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

Vergi zammı sonrası 2019 yılında sigara fiyatları

194
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

131
Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

Köpeklerin öldürdüğü gencin cenazesinde kavga

306
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

263
Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

91
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

61
Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

Deniz Çakır başörtülü konusunu kapatma çabasında

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir