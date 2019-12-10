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Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'e veda

"2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü" diyen kardeşi, şehit ablasının kıyafetleriyle törene katıldı.

İHA | 10.12.2019 - 15:55..
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Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik için cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİ AYAKTA ZOR DURDU

Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerin de şehit Esra Çevik'in asker kıyafetlerini giydiği görüldü. Soylu, şehidin babası ve annesinin yanına gelerek başsağlığı diledi.

Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'e veda VİDEO

"2 GÜN ÖNCE TABUTA SARILMIŞ RÜYA GÖRMÜŞTÜ"

Şehidin kardeşi Elif Koca, “O ölmedi burada. Sürekli söylüyordu. 2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ dedi. Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi.

Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'e veda

Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik'e veda

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