Bomba sesinden korkan çocuk, yürek sızlattı

Türkiye ile gerginliğe neden olan Suriye'nin İdlib kentindeki mazlum siviller, rejim askerlerinin attığı bombalar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Rejimin savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde yetişkinler bomba seslerine alışırken, çocuklar en büyük korkuyu yaşamaya devam ediyor.

KORKU VE PANİK

İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda ise küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı.

Küçük kızın bomba sesinden korktuğu anlar İZLE

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde bomba sesi ile önce irkilen çocuk daha sonra ise "anne, anne" diyerek ağladı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı çocuk, açılan bir kapının gıcırtısına da bile irkildi.

Görüntüleri çeken küçük kızın yakını ise "Korkma kızım, korkma. Uçak sesi, korkma otur." dedi.