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Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

Sarıyer'de otobüs durağına asılan pankart, uzman ekiplerce fünye ile patlatılırken, paketi durağa bırakan şahıslar hakkında arama çalışması başlatıldı.

İHA |
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Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı Anafartalar Caddesi üzerinde, otobüs durağına kimliği belirsiz kişilerce bir pankart asıldı.

Pankartın altına ise bomba süsü verilmiş bir paket bağlandı.

ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI

Pankartı gören vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye, bomba imha uzmanları sevk edildi.

Özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pankartı ve paketi inceleyen ekipler, fünye yardımı ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi.

Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

PAKETİ BIRAKAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Büyük bir gürültü ile patlayan pakete bomba süsü verilmek üzere çakmaz gazı konduğu tespit edilirken, pankartı otobüs durağına bağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

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