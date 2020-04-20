Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı

Şili basını, yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 66 yaşındaki çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile temasa geçtiğini belirtti.

Eli kanlı Esad rejimi ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

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Karantinadan çıkan işçilerden duygulandıran davranış

Cezayir’den getirilerek Aydın’da yurtta karantinaya alınan ve 14 günlük sürecin ardından memleketlerine uğurlanan iki Türk işçi, öğrencilere bıraktıkları mektup ve bir miktar para ile duygulandırdı.