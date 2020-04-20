İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı Anafartalar Caddesi üzerinde, otobüs durağına kimliği belirsiz kişilerce bir pankart asıldı.
Pankartın altına ise bomba süsü verilmiş bir paket bağlandı.
ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI
Pankartı gören vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye, bomba imha uzmanları sevk edildi.
Özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pankartı ve paketi inceleyen ekipler, fünye yardımı ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi.
Bomba süsü verilmiş pankart uzman ekiplerce patlatıldı
PAKETİ BIRAKAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Büyük bir gürültü ile patlayan pakete bomba süsü verilmek üzere çakmaz gazı konduğu tespit edilirken, pankartı otobüs durağına bağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.