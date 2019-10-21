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Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde maganda terörü

İstanbul'da motosikletli maganda, tek tekerlek üzerinde trafiği tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 21.10.2019 - 09:37..
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İstanbul'un çeşitli noktalarında şov yapmak isterken trafiği tehlikeye atan magandalara, her gün bir yenisi ekleniyor.

TEK TEKER ÜZERİNDE GİTTİ

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde bir motosikletli, arkadaşıyla metrelerce tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde çift kişiyle tek teker terörü ViDEO

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde maganda terörü

HERKESİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Şov uğruna akrobatik hareketler yapan genç, hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.

Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde de ortaya çıkan aynı maganda, onlarca aracın arasında tek tekerlek üzerinde giderek bir de “makas” attı.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde maganda terörü

ADETA TERÖR ESTİRDİ

Trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi ani frenler de yapan maganda, Megakent'in neredeyse her noktasında farklı motosikletlerle terör estirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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