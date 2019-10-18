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Booking, 500 bin TL öderse tekrar faaliyete geçecek

Kapatılan online rezervasyon sitesi Booking.com, 500 bin TL teminat ödeyip, en iyi fiyat ibaresini kaldırırsa tekrar açılacak.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 11:18..
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Booking, 500 bin TL öderse tekrar faaliyete geçecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Booking.com'un faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETİ DURDURULMUŞTU

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, şirketin Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazılmasına karar vermişti.

2017'DE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

DavalıBooking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

'500 BİN TL ÖDEYİP, EN İYİ FİYAT İBARESİNİ KALDIRSIN'

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com davasında, karar çıktı. Mahkeme, davayı kabul ederek Booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Davalı Booking.com; sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse, 500 bin TL teminat öderse ve 'en iyi fiyat' ibaresini kaldırırsa faaliyetine devam edecek.

Booking, 500 bin TL öderse tekrar faaliyete geçecek

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