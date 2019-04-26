BOR Holding, Sixt'in Türkiye temsilcisi olacak

Uluslararası günlük araç kiralama şirketi Sixt'in Türkiye'deki temsilciliğini Artı Seyahat adlı şirket yürütüyordu.

Ancak Artı Seyahat adlı şirket konkordato kararı aldı. Bu süreçte devreye giren BOR Holding, Alman merkezli firma Sixt'in Türkiye temsilciliğini satın alma kararı aldı.

BOR HOLDİNG SİGORTA SEKTÖRÜNDE DE VAR

BOR Holding, sigortacılık sektöründe de yer alıyor. Yine Alman bir firma olan Magdeburger firmasının Türkiye temsilciliğini BOR Holding yürütüyor.

BOR Holding, filo kiralama sektöründe Borlease markası adı altında faaliyetini sürdürüyor.