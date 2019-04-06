BORA füzesinin taşınma anı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BORA füzesi, 280 kilometreden fazla menzili ve gücü ile sınırlarımızı koruma altına alıyor.

TÜRKİYE'NİN UZUN MENZİL FÜZESİ: BORA

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen BORA füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta. Özellikle geliştirilebilir yapısı ve son teknolojiyi barındırıyor olması, vurucu güç açısından Türkiye'nin önemli bir caydırıcı gücü.

Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

BORA füzesi atış anı VİDEO

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞILDI

TSK, Instagram hesabından BORA füzesinin taşınma anının fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf, meraklıları tarafından oldukça ilgi gördü.



BORA füzesinin, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden fırlatıldığı taktirde ulaşabileceği angajman menzilleri.