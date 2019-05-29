BORA'nın atışı Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye terörle mücadele konusunda önemli adımlar atıyor. özellikle yurt içi ve yurt dışında sıkı bir şekilde sürdürülen operasyonlara bir yenisi dün eklendi. Resmi olarak duyurulan Pençe Operasyonu kapsamında BORA füzelerinin ateşlenmesi, Yunanistan'da korkuya neden oldu.

Yunan basını 280 kilometre menzilli füzelerin Yunanistan için bir tehdit olduğunu düşünüyor.

ATİNA, SELANİK TEHDİT ALTINDA

Yunan haber sitesi ProNews, Pençe operaysonuna geniş yelpaze ayırdı. Sitede Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlara yer verilirken, en çok dda BORA füzelerinin kullanımına dikkat çekildi.

Tamamen yerli olarak ROKETSAN tarafından üretilen BORA'nın 280 kilometrelik menizli bulunduğuna dikkat çekilen haberde; İzmir ile Atina arasının 230, Selanik ile ise 270 kilometre mesafe olduğunu ve bu füzelerin Yunan egemenliğine açıkça bir tehdit unsuru oluşturduğu belirtildi.

Bora Füzesi Pençe Harekatında kullanıldı VİDEO