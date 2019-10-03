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Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da bir çiftçi, toprak yol bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince; okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı için 4 kilometrelik yolu, stabilize hale getirtti.

DHA | 03.10.2019 - 14:22..
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Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki çiftçi Ramazan Korkut'un, 3 yıl önce evi yandı.

TÜM BİRİKİMİ YANAN EVE GİTTİ

Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u, ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin, yol sıkıntısı devam etti.

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

"ORMAN YOLU OLDUĞU İÇİN YAPAMIYORUZ" CEVABI

Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, "Orman yolu olduğu için yapamıyoruz."cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi.

Kızının okula gidebilmesi için yol yaptırdı İZLE

GAMZE ARTIK MUTLU

Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin, yol çilesi sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı. Ramazan Korkut, yolun kötü olmasından dolayı servis aracının gelmediğini belirterek, "Kızımı bir kez evin önünden alan servis şoförü, daha sonra bana 'Yolun iyi değil, bir daha buraya gelemem' dedi. Milli Eğitim'den yetkililer gelerek yolda incelemede bulundu. Onlar da 'Yolu kendin yaptırırsan kızın ancak o zaman servis ile okula gider' cevabını verdi. Yolu yaptırmaya mecbur kaldım. Çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yaptırdığım yol için 20 bin lira borçlandım. Maddi durumum zaten iyi değil. Şimdi üzerine bir de veresiye olarak yatırdığım bu yol için yapılan masraf eklendi. Nasıl ödeyeceğimi düşünmeye başladım." dedi.

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

"ÇOK GÜZEL"

Servis şoförü Fatih Aydın da "Aracın girebileceği bir yol değildi. Artık sabah alıp, akşam bırakacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. O yola girseydim, araçta bulunan diğer öğrencilerin can güvenliğini riske atardım. Herkesin beni anlayışla karşılayacağını umuyorum." diye konuştu. Okulun önünde servis aracından inen Gamze Korkut'a, DHA muhabiri yolculuğunun nasıl geçtiği sordu. Bunun üzerine cevap veren Gamze, "Çok güzel. Yolumuz yapıldı. Şimdi okuluma çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorum." dedi.

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

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