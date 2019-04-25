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Borç kavgasında arkadaşının kulağını kesti

Bursa'da gençler arasında borç meselesi yüzünden çıkan falçatalı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 25.04.2019 - 06:28..
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İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu iki genç arasından borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ramiz D. falçatayla yüzünden ve kulağından yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramiz D.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falçatalı saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Borç kavgasında arkadaşının kulağını kesti

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