Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

Orhangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde yaşanan olayda Mehmet B.(36), aralarında borç-alacak meselesi yüzünden daha önceden tartıştığı Nuran E.'yi (35) bayan kuaförüne kadar takip etti. Mehmet B., kuaföre giren Nuran E.'ye bıçakla saldırdı.

DÜKKANDAKİLER KAÇIŞIRKEN 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bu sırada kuaförde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle kaçışırken, Mehmet B., Nuran E.'yi 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet B.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.