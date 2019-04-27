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Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

Bursa'da aralarında borç-alacak meselesi olan Mehmet B., takip ettiği arkadaşı Nuran E.'yi, girdiği kuaförde 3 yerinden bıçakla yaraladı.

DHA | 27.04.2019 - 02:06..
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Orhangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde yaşanan olayda Mehmet B.(36), aralarında borç-alacak meselesi yüzünden daha önceden tartıştığı Nuran E.'yi (35) bayan kuaförüne kadar takip etti. Mehmet B., kuaföre giren Nuran E.'ye bıçakla saldırdı.

Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

DÜKKANDAKİLER KAÇIŞIRKEN 3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bu sırada kuaförde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle kaçışırken, Mehmet B., Nuran E.'yi 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet B.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

Borç nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

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