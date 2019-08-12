Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon’da gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda halkçı belediyecilik olarak adlandırdığı 7 temel ilkeyi açıklamıştı.

7 TEMEL İLKEYİ SİTESİNDE YAYINLADI

Kılıçdaroğlu’nun halkçı belediyecilik olarak adlandırdığı 7 temel ilke, ‘ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim’ başlıklarını içeriyor ve partili belediyelerin bu ilkelere uygun bir yönetim anlayışı sergilemeleri isteniyordu. Bu 7 ilkeyi Borçka Belediye Başkanlığı kendine uyarlayarak belediyenin görünür yerlerine astı ve tweet attı.

TEPKİ ÇEKEN KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI

Borçka Belediyesi, ilk maddesi olan; "Hemşerilerimizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyeceğiz. Tüm vatandaşları kucaklayacağız." derken, bir yandan da Kurban Bayramı karşıtı bir tweet atarak, kullanıcılardan büyük tepki gördü.