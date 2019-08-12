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Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

Halkçı Belediyecilik adı altında 7 ilkeyi hayata geçirmeye çalışan Borçka Belediyesi, kurban bayramı paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 20:18..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon’da gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda halkçı belediyecilik olarak adlandırdığı 7 temel ilkeyi açıklamıştı.

7 TEMEL İLKEYİ SİTESİNDE YAYINLADI

Kılıçdaroğlu’nun halkçı belediyecilik olarak adlandırdığı 7 temel ilke, ‘ayrımsız hizmet, fakir mahallere pozitif ayrımcılık, şeffaflık, liyakat, adaletle yönetim’ başlıklarını içeriyor ve partili belediyelerin bu ilkelere uygun bir yönetim anlayışı sergilemeleri isteniyordu. Bu 7 ilkeyi Borçka Belediye Başkanlığı kendine uyarlayarak belediyenin görünür yerlerine astı ve tweet attı.

TEPKİ ÇEKEN KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI

Borçka Belediyesi, ilk maddesi olan; "Hemşerilerimizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyeceğiz. Tüm vatandaşları kucaklayacağız." derken, bir yandan da Kurban Bayramı karşıtı bir tweet atarak, kullanıcılardan büyük tepki gördü.

Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

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