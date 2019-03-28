Borçlarını ödemek için hırsızlık yaptı

Kentin Geyve ilçesinde çaldıkları mallarla borçlarını ödediği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALINTI EŞYALARLA BORCUNU ÖDEYECEKTİ

Geyve ilçesinde yaşayan Z.K. isimli şahsa ait pulluk ve tırmığın çalınması ihbarı üzerine, Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında, şüpheli 4 kişinin izi bulundu. Jandarma ekipleri, Geyve’de birçok ikametten yapılan beyaz eşya hırsızlığının da faili olduğu belirlenen 4 şahsı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çalıntı malların, Geyve’de ikinci el tarım aletleri satan İ.G. isimli sahsa ait işletmede olduğu, bu malların S.S. tarafından borcuna karşılık verildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.S., K.K., Ç.Ş. ve Ş.Y.’ye ait evlerde yapılan aramalarda; 2 adet televizyon, 3 adet buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi ve odun kesme motoru ele geçilirken adliyeye sevk edilen K.K, Ç.Ş ve Ş.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.















