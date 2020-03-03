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Adana'da bir operatör borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı

20 bin liralık borcunu ödemek için hırsızlık yapan 20 yaşındaki şüpheli, tutuklandı.

DHA | 03.03.2020 - 11:58..
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yaşayan Hamdi A. (46), 3 gün önce park ettiği kepçenin çalındığı görünce polisi aradı.

İhbar üzerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerde 100'e yakın güvenlik kamerasını izledi.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KEPÇEYİ ÇALDI

Görüntülerdeki kişinin daha önce aynı kepçede operatör olarak çalışan 20 yaşındaki Emrah Ş. olduğu saptandı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, Emrah Ş.'nin kepçeyle Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne gittiğini tespit etti. Adrese baskın yapan polisler, Emrah Ş. ve ona yardım eden Murat K. 'yi (41) yakaladı.

Adana'da bir operatör borcu için çalıştığı kepçeyi çaldı

20 BİN LİRALIK BORCU İÇİN YAPTI

Emniyete götürülen Emrah Ş., sorgusunda Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Y.A.'ya 20 bin lira borcu olduğunu ve piyasa değeri 100 bin lira olan kepçeyi çaldığını söyledi. Kepçe sahibine teslim edilirken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Emrah Ş. tutuklandı, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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