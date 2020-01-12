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Borcu olduğu için kuzenini bıçakladı

Konya'da borcunu ödemediği iddiasıyla Suriye uyruklu kuzenini bıçakla yaraladıktan sonra yurt dışına kaçmak üzere yola çıkan şüpheli, Adana'da yakalandı.

AA | 12.01.2020 - 15:47..
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Suriye uyruklu Ahmet el-Osman (28), Konya'nın Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde bıçakla yaralandıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKMAK ÜZERE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet el-Osman'ı bıçaklayan şüphelinin, teyzesinin oğlu Hüsam el-İsa (21) olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin yurt dışına çıkmak üzere Gaziantep'e doğru gittiğini tespit etti.

Borcu olduğu için kuzenini bıçakladı

POLİS DİNLENME TESİSİNDE YAKALADI

Şüpheli, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma neticesinde Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Konya'ya getirilen şüphelinin ifadesinde, kuzeninin kendisine borcu olduğunu, ödemediği için aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hüsam el-İsa, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan göğsünden yaralanan Ahmet el-Osman'ın tedavisi sürüyor.

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