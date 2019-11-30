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Borcu olduğu için sürekli arayan avukatlara ceza

Borçlarını almak istediği kişiyi ve ağabeyini arayan 3 avukatın, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 20:46..
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İstanbul'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden 3 avukat hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Ali Haydar C., Vural K. ve Müge G.'nin alacakları bulunan müşteki Perihan A.'yı sürekli aradıkları belirtildi.

SIK SIK TELEFONLA ARADILAR

Şüpheli avukatların ayrıca borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de sık sık telefonla aradıkları, büro personeline arattırdıkları ve SMS göndererek rahatsız ettikleri belirtildi.

CEZA TALEP EDİLDİ

Ceza talep edildi Savcılık, şüpheli avukatların "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler hakkındaki son soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi.

Borcu olduğu için sürekli arayan avukatlara ceza

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