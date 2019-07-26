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Borcunu almaya gitti, iki kişinin taşla saldırısına uğradı

Pendik'te baba ve oğlu, borçlu oldukları kişinin kafasını kaldırım taşıyla yardı. Yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.

İHA | 26.07.2019 - 09:27..
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İstanbul Pendik'te alacaklı 3 kişi, kendilerine borcu olan baba ve oğulun yaşadığı evin önüne geldi.

Taraflar arasında tartışma yaşandı.

Borcunu almaya gitti, iki kişinin taşla saldırısına uğradı

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Tartışmanın alevlenmesiyle borçlulardan biri, yerden aldığı kaldırım taşıyla alacaklısının başına vurdu. Başından yaralanan şahıs kanlar içerisinde kaldı.

Borcunu almaya gitti, iki kişinin taşla saldırısına uğradı

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek, hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Borcunu almaya gitti, iki kişinin taşla saldırısına uğradı

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