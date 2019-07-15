Borcunu istemeye giden adam bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaylaönü Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki Murat Aşık, bir süre önce iş yerini devrettiği 27 yaşındaki Yakup M.'yi borcunu ödemeyince telefonla aradı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi yolu üzerinde buluşan Murat Aşık ve Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup M., yanındaki bıçağı Murat Aşık'ın kalbine sapladıktan sonra Murat Aşık'a ait otomobille olay yerinden kaçtı.
SORGUSU SÜRÜYOR
Çevre sakinleri tarafından çağırılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Aşık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Yakup M.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.