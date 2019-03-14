taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4686
Euro
6.2052
Altın
1302.265
Borsa
102626.99
Gram Altın
228.971

Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

Gaziantep’te bir tır sürücüsü, 1.500 liralık borcunu vermek için çağırdığı kişinin otomobiline defalarca çarparak, öldürmek istedi.

İHA | 14.03.2019 - 10:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep’te, 8 Mart günü 25 Aralık Sanayi Sitesi önünde yaşanan olayda, yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, tır ile kaldırım arasına sıkıştı.

Kaza sonrası tır sürücüsü, kayıplara karıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Karkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

"BİN 500 LİRA ALACAĞIMIZ VARDI"

Tır sürücüsü S.Ü.'yü tanıdığını söyleyen Karkın, "Yaklaşık 4 ay önce S.Ü. isimli şahsın işini yaptık, kaza yapmıştı, aracını onardık. Bin 500 TL alacağımız vardı, bir gün sonra vereceğini söyledi. Ama vermedi. Senet yaptık, aracı teslim ettik. 4 ay geçti, vermedi. Telefonlarımızı engellemiş, ulaşamadık." dedi.

PARA ALMAK İÇİN ÇAĞIRDI, ARABAYI PERT ETTİ

S.Ü.’nün parayı vermek için kendisini çağırdığını, o yüzden gittiğini söyleken Karkın, S.Ü.’nün kullandığı tırın bir anda kendisine çarptığını belirterek, "Para vermemek için kasıtlı olarak bana çarptı. Defalarca çarptı. Tırın soluna alarak beni öldürmek istedi. Trafik ışıkların oradan itibaren yaklaşık 100 metre beni sürükleyerek getirdi. Sonra tır ile kaldırım arasında kaldım." dedi.

Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

ŞOKUNU ATLATAMIYOR

Karkın, kazanın şokunu atlamadığını ve psikolojik tedavi görmeye başladığını vurgulayarak, "Şu an psikolojik tedavi görüyorum. Çalışamıyorum, araç kullanamıyorum, gece uyuyamıyorum. Halen olayın etkisindeyim. Bir ambulans geçiyor sanki içerisindeymişim gibi geliyor." diye konuştu.

Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan, kazada büyük hasar gören ve hurdaya dönen otomobil, yeniden onarılmak için sanayi sitesine çekilirken, polis ise Kayserili olduğu öğrenilen S.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

93
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

110
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

44
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

47
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

45
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

39
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir