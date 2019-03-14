Borcunu vermemek için tırla defalarca otomobile çarptı

Gaziantep’te, 8 Mart günü 25 Aralık Sanayi Sitesi önünde yaşanan olayda, yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, tır ile kaldırım arasına sıkıştı.

Kaza sonrası tır sürücüsü, kayıplara karıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü Karkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BİN 500 LİRA ALACAĞIMIZ VARDI"

Tır sürücüsü S.Ü.'yü tanıdığını söyleyen Karkın, "Yaklaşık 4 ay önce S.Ü. isimli şahsın işini yaptık, kaza yapmıştı, aracını onardık. Bin 500 TL alacağımız vardı, bir gün sonra vereceğini söyledi. Ama vermedi. Senet yaptık, aracı teslim ettik. 4 ay geçti, vermedi. Telefonlarımızı engellemiş, ulaşamadık." dedi.

PARA ALMAK İÇİN ÇAĞIRDI, ARABAYI PERT ETTİ

S.Ü.’nün parayı vermek için kendisini çağırdığını, o yüzden gittiğini söyleken Karkın, S.Ü.’nün kullandığı tırın bir anda kendisine çarptığını belirterek, "Para vermemek için kasıtlı olarak bana çarptı. Defalarca çarptı. Tırın soluna alarak beni öldürmek istedi. Trafik ışıkların oradan itibaren yaklaşık 100 metre beni sürükleyerek getirdi. Sonra tır ile kaldırım arasında kaldım." dedi.

ŞOKUNU ATLATAMIYOR

Karkın, kazanın şokunu atlamadığını ve psikolojik tedavi görmeye başladığını vurgulayarak, "Şu an psikolojik tedavi görüyorum. Çalışamıyorum, araç kullanamıyorum, gece uyuyamıyorum. Halen olayın etkisindeyim. Bir ambulans geçiyor sanki içerisindeymişim gibi geliyor." diye konuştu.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan, kazada büyük hasar gören ve hurdaya dönen otomobil, yeniden onarılmak için sanayi sitesine çekilirken, polis ise Kayserili olduğu öğrenilen S.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlattı.