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Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlayanlar, bordo berelerine kavuştu.

AA | 21.06.2019 - 16:29..
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Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıkıcı kozlarından bordo bereli Mehmetçiklerimiz, eğitimlerini tamamladı.

Zihinsel ve fiziksel olarak her günü bir önceki günden daha çetin geçen eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerlerimiz, bordo bereyi takmaya hak kazandı.

Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

26 HAFTALIK EĞİTİM

26 haftalık eğitim sürecinde kursiyerler; hava indirme harekatından, kış ve şiddetli soğukla mücadeleye, özel kuvvet eğitiminden spora kadar birçok zorlu eğitimi geride bıraktı.

Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA GÖĞÜS GERDİLER

Kurs süresince her türlü zorlu arazi şartları ile olumsuz hava koşullarına göğüs geren kursiyerler; karada, denizde ve havada TSK'nın öncüleri olabilmeye hak kazanmak için çalıştı.

Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

Başlayanlardan ancak yarısının tamamlayabildiği kurs, dünyanın en saygın ve zorlu eğitimleri arasında yer alıyor.

Bordo bereliler 26 hafta sonra yeminlerini etti

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