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Börek dükkanında sadaka kutusu çalındı

Gaziosmanpaşa'da yakalanmamak için güvenlik kamerasını çevirerek açısını değiştiren hırsızın, sadaka kutusunu çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA | 10.01.2020 - 12:03..
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir börek dükkanına gelen adam, kasayı gören güvenlik kamerasının açısını değiştirdi.

Dükkandaki herkesin boşluğunu kollayan adam, tezgahta bulunan sadaka kutusunu alarak ceketinin içine soktu.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN BİR SÜRE SANDALYEDE OTURDU

Kendisini gören kimsenin olmadığını anlayan hırsız, şüphe çekmemek için sandalyeye oturdu. İnsanların hayır için verdikleri paraları çaldıktan sonra ise dükkandan çıkıp gitti.

Gaziosmanpaşa’da bir börek dükkanında sadaka kutusu çalındı

ÇALIŞANLAR KAMERA AÇISININ DEĞİŞTİĞİNİ FARK ETTİ

Kapının girişindeki kameranın açısının değiştiğini fark eden dükkan çalışanları, güvenlik kamera görüntülerini izledi. Bir şahsın kamerayla oynadığını gören dükkan sahibi Vural Erdan, aynı adamın sadaka kutusunu çaldığını da fark etti.

Börek dükkanında sadaka kutusu çalındı


''BİZİM BOŞ ZAMANIMIZI BEKLEMİŞ''

Olayın yaşandığı esnada tezgahta börek kestiğini söyleyen Ömer Yıldırım, “Ben tezgahta çalışıyordum. Yanımda bir eleman vardı. O çay yapmaya gidince ben tek kaldım. O adam da o sırada çalmış sadaka kutusunu. Saat biraz geçtikten sonra baktık kameranın açısı değişmiş. Sonra baktık ki sadaka kutusu da yoktu yerinde. Ben o adama 2-3 defa ‘Ne alırısınız’ diye sordum. O ‘Bir arkadaşı bekliyorum’ dedi. Bizim de boş zamanımızı beklemiş. Kutuyu o sırada çalmış.” dedi.

Öte yandan, çalınan sadaka kutusunun yerine yenisini koyan börek salonunun sahibi Vural Erdan, toplanan sadakaların ihtiyaç sahiplerine verildiğini belirtti.

Börek dükkanında sadaka kutusu çalındı


Börek dükkanında sadaka kutusu çalındı


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