Boris 31 Ocak itibariyle AB'den çıkacaklarını duyurdu

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti seçimi açık farkla kazandı.

İktidarda olduğu sürede Brexit'i sonlandırmaya çalışan Başbakan Johnson, seçim kampanyasında da Brexit'i sonlandıracağını bolca söylemişti.

"BU SAÇMALIĞA BİR SON VERECEĞİM

Tek başına iktidara gelen Johnson Brexit'i yeni yıl ile beraber sonlandıracağını açıkladı.

Johnson yaptığı açıklamada, "Bu saçmalığa bir son vereceğim ve 31 Ocak itibariyle Brexit'i halledeceğiz, 'ama' yok, 'eğer' yok, 'belki' yok." ifadelerini kullandı.