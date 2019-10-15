Boris ile Stoltenberg Türkiye'yi kınadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını sona erdirmesi gerektiği açıklaması yaptı.

Görüşmeye ilişkin olarak İngiliz hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı hakkında da tartışıldı.

"ENDİŞELİYİZ"

İngiltere sözcülüğünden "İngiltere Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Suriye'nin kuzeyindeki durumdan duydukları endişeyi dile getirdi" ifadelerinin kullanıldığı açıklama, şöyle devam etti:



"İki lider de Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun ve Suriyeli mültecilerde oynadıkları rolün önemini vurguladı. İkisi de Türkiye'nin operasyonu durdurulması gerektiği konusunda hemfikir."

"BU BİR SALDIRI"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugün Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonu kınadığını açıkladı ve operasyonu Suriye'nin bağımsızlığna saldırı olarak niteledi.