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Boris Johnson 11 bakanını değişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesinde 11 bakanını değişilik yaptı.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 06:46..
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İngiltere'de, Theresa May’den 24 Temmuz'da azınlık hükümetinin başkanlığını devralan Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken seçime gitmiş ve 650 sandalyeli Avam Kamarasına 365 milletvekili solarak partisine son 40 yılın en büyük seçim zaferini kazandırmıştı.

31 Ocak'ta ise İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı.

11 BAKANINI DEĞİŞTİ

Johnson aralık ayındaki seçimden sonra kabinesinde kısmı değişiklikler yaptı.

Bakanlar kurulunda 11 sandalyenin sahibi değişirken, dışişleri ve savunma gibi önemli bakanlıklarda değişiklik olmadı.

Kabinedeki en önemli değişiklik, görevinden istifa eden Müslüman Maliye Bakanı Sajid Javid’in yerine Rishi Sunak’ın atanması oldu.

İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den resmen ayrılmasının ardından Brexit Bakanlığının kapatılmasıyla kabine dışında kalan Stephen Barclay, Hazine Bakanlığına getirildi.

Kabineye giren yeni isimler ve görevleri şöyle oldu:

Alok Sharma İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı; Suella Braverman İngiltere Başsavcısı; George Eustice Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı; Oliver Dowden Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı; Anne-Marie Trevelyan Uluslararası Kalkınma Bakanı; Brandon Lewis Kuzey İrlanda Bakanı; James Cleverly Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı; Penny Mordaunt Devlet Bakanı; Christopher Pincher İskan Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı.

Boris Johnson 11 bakanını değişti

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