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Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

Koronavirüsü atlatan İngiliz Başbakan'ın, salgın tedbirlerini 7 Mayıs'tan önce hafifletebileceği belirtildi.

AA |
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Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeniden iş başı yaptı.

22 günlük sürecin ardından dün akşam Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'ya dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASINDA YOL PLANINI AÇIKLAYACAK

Bu arada, Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması bekleniyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi.

Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

7 MAYIS'TAN ÖNCE GEVŞEME OLABİLİR

7 Mayıs'ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson'ın yardımcısı, "Ancak Boris, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir. 'Karantinayı sonlandırmak' ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İngiltere'de 23 Mart'ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılmıştı.

Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

İYİLEŞMESİ BİR AY SÜRDÜ

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDI

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Johnson'ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti.

Boris Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

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