Boris Johnson, Brexit'i ertelememekte kararlı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoyu tatil ettirdikten sonra muhalefet, bu girişimi anayasal zorbalık olarak nitelendirmişti.

Parlamento kararına uyulmaması durumunda milletvekilleri, hükümete dava açmaya hazır bekliyor.

Öte yandan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

"PARLAMENTOYA DARBE"

Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken, bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

BORİS MİLLETVEKİLLERİNİ UYARDI

Başbakanlık ofisi 10 Numara'da bakanlar kurulunu acil toplayan Boris Johnson, milletvekillerini, İngiltere'nin müzakere pozisyonunu zayıflatacak bir adım atmaktan kaçınmaya çağırdı.

"GENEL SEÇİM İSTEMİYORUM, SİZ DE İSTEMİYORSUNUZ"

"Genel seçim istemiyorum, siz de istemiyorsunuz." ifadelerini kullanan Johnson, 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştirme sözünden vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Johnson, Brexit'i bir kez daha ertelemenin anlamsız olacağını da savundu.

PARTİDEN İHRAÇ SEÇENEĞİ

Johnson'ın parti içi muhalefetin, muhalefet partileriyle birlikte hareket ederek Brexit sürecini tıkaması ihtimaline karşı bakanlarıyla bugün bir erken seçim kararı alabileceği iddia edilmişti. Öte yandan Johnson, Brexit'i engellemeye çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerini partiden ihraç etmeyi de planlıyor.