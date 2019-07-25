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Boris Johnson kabinede kardeşine yer verdi

İngiltere Başbakanı Johnson, kardeşi Jo Johnson’a devlet bakanlığı görevi verdi. Kardeş Johnson'a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı.

AA | 25.07.2019 - 14:44..
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Boris Johnson kabinede kardeşine yer verdi

Görevi dün Theresa May’den devralan İngiltere Başbakan Boris Johnson, kabineye hızlı bir giriş yaptı.

Johnson'ın ilk icraatı, kabinesine kardeşi Jo Johnson'ı katmak oldu.

ÜST DÜZEY KABİNE TOPLANTILARINA KATILACAK

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı'nda Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı'nda Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki rol verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanındı.

MAY HÜKÜMETİNDE DE YER ALMIŞTI

Kardeş Johnson, May hükümetinde de Ulaştırma Bakanlığı'nda Londra’dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. Kardeş Johnson, May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasım ayında görevinden istifa etmişti.

Boris Johnson kabinede kardeşine yer verdi

BREXİT KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR

Jo Johnson ile Boris Johnson arasında, Brexit konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin AB üyesi kalması için kampanya yürüten kardeş Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit, bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Johnson ise İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ayırmayı hedefliyor.

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