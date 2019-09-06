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Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

Brexit'ten çıkıp ABD ve İsrail ile ekonomik anlaşmalar imzalamak isteyen Boris, AB'den çıkamadığı için Netanyahu ve Pençe'ye dert yandı.

AA | 06.09.2019 - 03:23..
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Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Johnson, bugün Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan Pence ve Netanyahu ile birer ikili görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson ile Pence'in görüşmesinde ikili ilişkiler, İrlanda, Brexit, Hong Kong ve İran konuları ele alındı.

BREXİT SONRASI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KONUŞULDU

İngiltere ile ABD arasında Brexit'in ardından bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını da görüşen Johnson ve Pence, bu amaca dönük olarak İngiltere-ABD-İsrail Özel İlişki Ekonomik Çalışma Grubu'nun kurulmasının olumlu bir adım olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Açıklamaya göre Johnson ile Netanyahu’nun görüşmesinde ise iki ülkenin ticaret, istihbarat, güvenlik ve kültür alanlarındaki işbirliklerine bağlılıkları teyit edildi.

Liderler, İran’ın nükleer silah elde etmesinin ve bölgedeki "istikrarı bozucu davranışlarının" önlenmesi gereğinde görüş birliğine varırken, Johnson, sorunların diplomatik çözümüne ve diyaloğa duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Ortadoğu Barış Süreci'nin de ele alındığı görüşmede Johnson, ABD yönetiminin "tarafların meşru kaygılarını giderecek, yaşayabilir bir İsrail-Filistin barış anlaşmasına ilişkin" teklifinin ayrıntılarını görmeyi beklediğini dile getirdi.

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