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Boris Johnson sevgilisiyle başbakanlık konutunda yaşayacak

İngiltere başbakanı Boris Johnson, sevgilisiyle birlikte, başbakanların kaldığı 10 Numara'ya evlenmeden taşınan ilk çift olacak.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 16:21..
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2018'de Boris Johnson'ın eşinden ayrılacağını açıklamasına rağmen resmi olarak boşanma işlemlerin gerçekleşmemesi de ülkede ayrı bir tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson ve kız arkadaşı Carrie Symonds, tarihte ilke imza attı.

EVLENMEDEN TAŞINACAKLAR

Symonds ile birlikte Downing Street'teki başbakanlık konutunda 10 Numara'ya evlenmeden taşınacaklar.

10 NUMARA YERİNE 11 NUMARADA KALMAK İSTİYORLAR

Johnson ve Symonds'ın 10 Numara yerine daha fazla odaya sahip 11 Numara'da kalacakları konuşuluyor. 10 Numara'da 2 yatak odası bulunurken, 11 Numara'da 4 yatak odası yer alıyor.

Boris Johnson sevgilisiyle başbakanlık konutunda yaşayacak

Boris Johnson sevgilisiyle başbakanlık konutunda yaşayacak

Boris Johnson sevgilisiyle başbakanlık konutunda yaşayacak

Boris Johnson sevgilisiyle başbakanlık konutunda yaşayacak

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