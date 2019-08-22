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Boris Johnson tavırlarıyla Fransızları da kızdırdı

Avrupa Birliği'ne karşı umursamaz bir tavır sergileyen İngiltere Başbakanı Johnson, Macron ile görüşmeye de ellerini beline bağlayarak gitti.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 14:37..
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Boris Johnson tavırlarıyla Fransızları da kızdırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit öncesinde Avrupa turunda.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de bir araya gelen Johnson'ın, bugünkü durağı Fransa oldu.

Boris Johnson tavırlarıyla Fransızları da kızdırdı VİDEO

YİNE YAPTI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson'ın, Almanya'da olduğu gibi elleri yine belinde bağlıydı.

Macron, Boris Johnson'ın ellerini beline atmaması için elini uzun uzun tutmasına rağmen saray girişinde Boris Johnson'ın, elleri belindeydi.

Boris Johnson tavırlarıyla Fransızları da kızdırdı

Boris Johnson tavırlarıyla Fransızları da kızdırdı

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