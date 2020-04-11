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Boris Johnson yoğun bakımdan çıkarken görüntülendi

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yoğun bakım servisinden alkışlarla çıkarıldığı anlar paylaşıldı.

İHA |
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Boris Johnson yoğun bakımdan çıkarken görüntülendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alırken, durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alınmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Yetkililer yaptığı açıklamada Johnson’ın durumun iyiye gittiğini belirtirken, yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu, sosyal medyadan alkışlar eşliğinde görütüldüğü anların videosu paylaşıldı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenler ise 8 bin 958'e ulaştı. İyileşen vaka sayısı ise 344.

Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson görüntülendi

Boris Johnson yoğun bakımdan çıkarken görüntülendi

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