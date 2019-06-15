Boris Johnson'a Çanlırı'dan destek

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine, en güçlü aday Boris Johnson gözüküyordu.

Boris Johnson'a, ata memleketi Çankarı'nın Kalfat köyünden destek geldi.

KALFAT'TAN LONDRA'YA UZANAN HİKAYE

Kalfat köyünün eski muhtarı Adem Karaağaç, Johnson ile akrabalıklarının dedesi ve anneannesine dayandığını söyledi.

Karaağaç, dedesi ile amca çocukları olduklarını söylediği Johnson'ın hikayesini şöyle anlattı:

"Osmanlı zamanında köyümüzde doğan Hacı Ahmet Rıza Efendi, henüz 12 yaşındayken İstanbul'a gider. Mum üretimi ile uğraşan Ahmet, sarayın aydınlatılması için mum ticareti yapmaya başlar. Sarayla organik bağ içerisinde olan Ahmet, çocuğu Ali Kemal'e sarayda iş bulur. Zeki ve başaralı olduğu anlaşılan Ali Kemal'i saray yöneticileri Maarif Müdürlüğü'nde işe başlatır. Daha sonra yıldızı parlayan Ali Kemal, dışişlerinde göreve başlar. Ali Kemal, saraydayken bir Türk ve bir İngiliz kadınla evlenir. Kemal'in İngiliz eşinden Stanley Johnson isminde şu an Boris Johson'ın babası olan kişi doğar. Kemal'in Türk eşinden de eski Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp isimli akrabamız doğar. Zeki Kuneralp, Cumhuriyet kurulduktan sonra dışişlerinin sınavına katılır, başarılı olur ve dışişlerinde göreve başlar."





"BAŞBAKAN OLMASINI İSTİYORUZ"

Eski muhtar Karaağaç, Boris Johnson'un Suriye'deki mültecileri ziyareti sırasında Kalfat köyüne 22'ye yakın İngiliz basın mensubunun geldiğini hatırlatarak, "O zaman köyümüze gelen tercümanlar aracığıyla Johnson ile görüştük. Kendisini köyümüze davet ettik, onları ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımızı ve akrabalarının onu canla başla beklediklerini söyledik. Maalesef işlerinin yoğun olmasından dolayı gelemediklerini tahmin ediyorum. Boris Johnson´ı akrabaları olarak ata köyüne bekliyoruz, kendilerini burada ağırlamaktan onur duyarız. Kendisinin Başbakan olmasını istiyoruz" diye konuştu.