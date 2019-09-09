Boris Johnson'dan geri adım yok

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 31 Ekim'de süresi dolacak olan Brexit’in ertelenmemesi için mücadele edeceği ve gelecek ay düzenlenecek AB liderler zirvesinde herhangi bir ek süre ya da erteleme talebinde bulunmayacağı belirtildi.

Çalışma Bakanı Amber Rudd'un cumartesi günkü istifasını değerlendiren Johnson'ın kabinesinden iki bakan, istifalara rağmen Başbakan Boris Johnson'ın 31 Ekim itibarıyla, İngiltere'nin AB'den ayrılması planına sadık kalacağını dile getirdi.

"İSTERLERSE BANA TENEKE DESİNLER"

Ancak Johnson'ın Brexit'in bu tarihte "ya olacak ya da olacak" ısrarının ülkeyi belirsiz bir noktaya sürüklediği belirtilirken siyasi analistler, 31 Ekim ısrarından ötürü Johnson'a 'teneke diktatör' ifadesiyle eleştiride bulunuyor.

Boris Johnson ise Brexit konusunda kararlılığını göstermek için" isterlerse bana teneke diktatör desinler ya da tüm bakanlarım istifa etsin bu Brexit olacak" ifadelerini kullandı.