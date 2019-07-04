Boris Johnson'dan Hong Kong'daki eylemcilere destek

Geçtiğimiz günlerde 1997 yılına kadar bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong’da, Çin karşıtı grup büyük bir eylem yapmıştı. Eylem, Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların, Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

30 Haziran 1997 gecesi, 100 yıl sonra İngiliz sömürgesi olan Hong Kong, Çin’e devredildi.

PARLAMENTODA İNGİLİZ BAYRAĞI

Hong Kong’ın Çin'e devredilmesinin 22'nci yılında göstericiler, meclisi basıp kürsüdeki İngilizlere bağlılığı bildiren İngiltere ve Hong Kong bayrağını astı.

Meclis kürsüsüne İngilizlere bağlılığı bildiren Hong Kong bayrağı asıldı

HONG KONG'DAKİ PROTESTOCULARA DESTEK VERDİ

İngiltere başbakan adayı Boris Johnson'dan eylemlere yönelik açıklama geldi. Hong Kong'daki protestoculara tam destek verdiğini belirten Johson, Pekin'e uyarıda bulundu.

BİR ÜLKE İKİ SİSTEM ANLAYIŞI

Bir ülke iki sistem anlayışının uygulanmaması gerektiğini ifade eden Johnson, "İade kararlarının siyasi ve keyfi olabileceğinden ve insan haklarını ihlal etme olasılığından dolayı Hong Konglular endişe duymakta gayet haklı." diye konuştu.

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı VİDEO